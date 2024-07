Oekraïne meldt verijdeling van couppoging

KYIV (ANP/DPA) - De Oekraïense autoriteiten zeggen dat het is gelukt een coup in het land te voorkomen. Een groep zou zondag hebben geprobeerd "provocaties" uit te lokken in Kyiv, aldus de inlichtingendienst en aanklagers maandag.

Die melden dat de groep het parlement tijdens een demonstratie wilde bezetten en vervolgens een "voorlopige regering" zou installeren. Het onderzoek richt zich op vier mannen. Twee van hen zitten vast. Bij invallen zijn wapens en munitie aangetroffen. Als de verdachten schuldig worden bevonden, kunnen ze veroordeeld worden tot tien jaar celstraf.