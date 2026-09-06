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Oekraïne: met contactgroep praten over meer militaire steun

Samenleving
door anp
zondag, 06 september 2026 om 2:22
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KYIV (ANP) - Oekraïne en de Contactgroep voor de Defensie van Oekraïne (UDCG) zijn van plan volgende week bij elkaar te komen om te praten over meer militaire steun. Dat maakte de Oekraïense minister van Defensie Jevheni Chmara bekend na een telefoongesprek met zijn Duitse collega Boris Pistorius.
Chmara zei dat hij Pistorius had ingelicht over de verhevigde Russische luchtaanvallen met drones en ballistische raketten en over het gebrek aan luchtafweergeschut aan Oekraïense zijde.
Oekraïne dringt al maanden aan op de levering van meer luchtafweergeschut.
Volgens Chmara heeft zijn land ook financiële steun nodig, omdat het defensiebudget dat was bestemd voor de tweede helft van het jaar nu al op is, vooral aan drone-aanvallen op Rusland.
De contactgroep kwam op 18 juni voor het laatst bij elkaar op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Volgens Oekraïense bronnen beloofde de Duitse minister Pistorius toen de levering van defensiesystemen uit het Duitse arsenaal en werd ook Duits-Oekraïense samenwerking voor de productie van robotsystemen aangekondigd.
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