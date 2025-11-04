Oekraïne moet hervormingen versnellen voor EU-lidmaatschap

De Europese Commissie wil Oekraïne helpen om de toetredingsonderhandelingen tot de EU voor eind 2028 af te ronden, maar dan moet Oekraïne het tempo van hervormingen opvoeren. Vooral wat betreft de rechtsstaat moet er nog veel worden aangepast om aan de EU-vereisten te voldoen. Dat staat in de jaarlijkse rapportage van de Europese Commissie over de voortgang van alle kandidaat-lidstaten die dinsdag is gepresenteerd.

Het EU-lidmaatschap voor Georgië, Servië en Turkije is verder weg dan ooit, zo staat in de rapportage.

De Georgische regering heeft het toetredingsproces tot de EU in 2024 stilgelegd. De situatie is sindsdien sterk verslechterd, concludeert de Europese Commissie. De rechtsstaat wordt snel uitgehold en de grondrechten worden ernstig beperkt. Pas als dit alles wordt teruggedraaid en verdere democratische hervormingen worden doorgevoerd, kunnen naar het oordeel van de Commissie de onderhandelingen worden hervat.

Polarisatie

De hervormingen in Servië zijn vertraagd door onder meer de toegenomen polarisatie in de samenleving. De onderhandelingen met Turkije liggen al sinds 2018 stil.

Over de toetreding van Albanië, Montenegro en Moldavië is de Europese Commissie iets positiever. Ook deze landen voldoen nog niet aan alle eisen voor het EU-lidmaatschap, maar maken wel goede vorderingen.

Democratische hervormingen

Voordat de toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Bosnië en Herzegovina kunnen beginnen, moeten zij democratische hervormingen doorvoeren, ook in de rechterlijke macht.

"We zijn meer dan ooit vastbesloten om de uitbreiding van de EU te realiseren", zei Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. "Een grotere Unie betekent een sterker en invloedrijker Europa op het wereldtoneel."