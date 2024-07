Wereldkampioene Steenbergen als vierde door op 100 vrij in Parijs

PARIJS (ANP) - Wereldkampioene Marrit Steenbergen heeft zich als vierde geplaatst voor de olympische halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze zwom in de series van het koningsnummer in Parijs 53,22. De Zweedse wereldrecordhoudster Sarah Sjöström was de snelste in 52,99.

Steenbergen geldt niet als grote favoriete voor goud op de 100 vrij, maar is wel medaillekandidate. Bij het behalen van haar wereldtitel in februari in Doha ontbraken onder anderen Sjöström en oud-wereldkampioene Mollie O'Callaghan uit Australië.