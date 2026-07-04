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Paus Leo brengt bezoek aan migranteneiland Lampedusa

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 juli 2026 om 11:00
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LAMPEDUSA (ANP/AFP) - Paus Leo XIV is op bezoek op het Italiaanse eiland Lampedusa. Dat is een belangrijk toegangspunt voor migranten die de gevaarlijke overtocht vanuit Afrika wagen.
De paus bezocht een begraafplaats waar niet-geïdentificeerde migranten begraven liggen. Ook sprak hij met een migrantenfamilie. Het bezoek van Leo vindt plaats twee weken nadat het Europees Parlement heeft ingestemd met strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers.
Lampedusa staat bekend om het medeleven dat het toont aan de migranten. De paus zei eerder al dat hij het eiland graag wilde bezoeken. Hij spreekt zich, net als zijn voorganger paus Franciscus, regelmatig uit over de behandeling van migranten.
De oversteek van de Middellandse Zee vanuit Noord-Afrika is de dodelijkste migratieroute ter wereld. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) kwamen vorig jaar ongeveer 1330 mensen om het leven of raakten vermist tijdens de overtocht.
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