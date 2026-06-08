Oekraïne ontvangt bijna zes miljard euro van EU voor drones

NICOSIA (ANP) - Het eerste deel van de lening van 90 miljard euro van de EU aan Oekraïne wordt deze maand uitbetaald, zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag in Cyprus. Het gaat om 5,9 miljard euro die bestemd is voor drones, zei ze.

"Bij de toewijzing van de financiering hebben de behoeften van Oekraïne de hoogste prioriteit", zei Kallas op een persconferentie na een bijeenkomst van EU-ministers van Defensie.

Van de 90 miljard euro voor 2026 en 2027 is 60 miljard euro bestemd voor de aankoop van defensiematerieel en 30 miljard euro voor begrotingssteun.