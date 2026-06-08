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Asielzoekers te vol Ter Apel kunnen tot donderdag in Roden slapen

Samenleving
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 14:16
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RODEN (ANP) - Er is nog steeds geen structurele opvangplek gevonden voor asielzoekers die niet in het overvolle aanmeldcentrum bij Ter Apel kunnen slapen. Tot en met donderdagochtend hoeven zij niet buiten op het gras bij het azc te slapen, maar kunnen ze terecht in een sporthal van Sportcentrum De Hullen in het Drentse Roden.
De gemeente Noordenveld, waar Roden onder valt, regelt 150 slaapplekken voor vluchtelingen die niet in Ter Apel kunnen verblijven. Het aanmeldcentrum zit sinds 20 mei honderd mensen boven de maximale opvangcapaciteit. Roden is ongeveer een uur rijden vanaf Ter Apel.
De gemeente laat op haar website weten dat het gaat om een "tijdelijke noodvoorziening waar mensen kunnen slapen, zich kunnen opfrissen en de nacht kunnen doorbrengen". Mensen worden 's avonds op de bus gezet naar de sporthal en in de ochtend weer afgezet in Ter Apel.
Waar de asielzoekers vanaf donderdag kunnen overnachten, is nog niet duidelijk.
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