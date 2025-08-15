ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïne-overleg Poetin en Trump iets vervroegd

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 6:49
anp150825059 1
WASHINGTON (ANP) - Het gesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin vindt vrijdag om 11.00 uur plaatselijke tijd (21.00 uur in Nederland) plaats in de Amerikaanse staat Alaska. Dat kondigde het Witte Huis aan. Eerder leek het overleg een half uur later te beginnen.
Trump liet donderdag aan verslaggevers weten dat hij niet van plan was met zich te laten sollen tijdens het overleg over de oorlog in Oekraïne, en dat hij verwachtte binnen vijf minuten te weten of het een goed of slecht gesprek zou zijn. "Als het een slecht gesprek is, eindigt het heel snel. En als het een goed gesprek is, krijgen we vrede in de nabije toekomst."
De Amerikaanse president, die een kleine zeven uur na de start van het overleg terug naar Washington vliegt, toonde zich aan de vooravond van het gesprek hoopvol. "Ik denk dat president Poetin vrede zal sluiten. Ik denk dat president Zelensky vrede zal sluiten. We zullen zien of ze met elkaar door een deur kunnen."
Vorig artikel

CBS: meer melkkoeien staan hun hele leven in de stal

Volgend artikel

Geen akkoord over internationaal plasticverdrag

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

anp 73392452

Kijk uit voor E85: deze populaire Franse benzine zorgt voor motorschade in jouw auto

ANP-525197100

Deze vijf nieuwe AI-banen – met topsalaris – komen eraan

ANP-532405635

GL/PvdA komt met radicaal huizenplan

ANP-512177438

Revolutionair Twents zendertje draait Aziatische hoornaar de nek om

anp140825136 1

Diep triest: 'Vredesduif' Trump vraagt Noorse minister om Nobelprijs, want 'ik heb in halfjaar al vijf oorlogen gestopt'