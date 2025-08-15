Oekraïne-overleg Poetin en Trump iets vervroegd

WASHINGTON (ANP) - Het gesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin vindt vrijdag om 11.00 uur plaatselijke tijd (21.00 uur in Nederland) plaats in de Amerikaanse staat Alaska. Dat kondigde het Witte Huis aan. Eerder leek het overleg een half uur later te beginnen.

Trump liet donderdag aan verslaggevers weten dat hij niet van plan was met zich te laten sollen tijdens het overleg over de oorlog in Oekraïne, en dat hij verwachtte binnen vijf minuten te weten of het een goed of slecht gesprek zou zijn. "Als het een slecht gesprek is, eindigt het heel snel. En als het een goed gesprek is, krijgen we vrede in de nabije toekomst."

De Amerikaanse president, die een kleine zeven uur na de start van het overleg terug naar Washington vliegt, toonde zich aan de vooravond van het gesprek hoopvol. "Ik denk dat president Poetin vrede zal sluiten. Ik denk dat president Zelensky vrede zal sluiten. We zullen zien of ze met elkaar door een deur kunnen."