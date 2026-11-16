Oekraïne overlegt met VS en Europa over onderhandeling met Moskou

KYIV (ANP/AFP/RTR) - Oekraïense, Amerikaanse en Europese onderhandelaars hebben overleg gehad over toekomstige onderhandelingen met Rusland. Dat maakte de Oekraïense president Volodymyr Zelensky bekend. Hij zei dat de Amerikaanse gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff meededen aan het onlinegesprek en dat Europa voor het eerst was vertegenwoordigd "door precies degenen die het ook zullen vertegenwoordigen in de onderhandelingen met de Russen".

Europa zat voorheen aan de zijlijn bij vredesonderhandelingen, maar dat moet veranderen. De Europeanen spraken onderling af dat ze zich laten vertegenwoordigen door Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Italië en door EU-vertegenwoordigers. Zelensky trad niet in detail over de uitkomst van het vooroverleg, maar waarschuwde wel dat Rusland nog veel wapens krijgt van bondgenoot Noord-Korea.

"We hebben het over tientallen raketten per maand", zei Zelensky daarover. Hij hoopt dat Europese bondgenoten zijn land ook meer wapens gaan sturen.

Moeizaam vredesproces

Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, noemde het overleg productief. Hij schreef op sociale media ook dat hij met Kremlin-adviseur Joeri Oesjakov had overlegd. "We boeken vooruitgang, in nauw overleg met Rusland, Oekraïne en Europa, richting een uitkomst die een einde kan maken aan deze oorlog, de veiligheid in Europa kan versterken en de basis kan leggen voor een duurzame vrede."

De Amerikaan erkende wel dat nog "moeilijke besluiten" wachten. Het vredesproces verloopt tot dusver moeizaam en lag het afgelopen jaar ook maandenlang stil. In Abu Dhabi waren er vorige week weer onderhandelingen. Later verklaarden Kushner en Witkoff dat Europa bij een volgende ronde ook zou meedoen, maar volgens Oesjakov heeft het Kremlin daar nog niet mee ingestemd.