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Tesla gaat 3 miljard euro investeren in fabriek bij Berlijn

Economie
door anp
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BERLIJN (ANP/DPA/AFP) - De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Tesla is van plan om 3 miljard euro te investeren in de uitbreiding van zijn fabriek bij Berlijn. Het geld is onder meer bedoeld voor een nieuw productiegebouw voor zelfrijdende taxi's.
In het gebouw moeten uiteindelijk maximaal 1 miljoen zelfrijdende Cybercabs kunnen worden geproduceerd. De bouw moet in de eerste helft van volgend jaar beginnen, de productie in 2029. Tesla zegt dat het enkele honderden extra medewerkers werft voor de bouw en productieplanning bij de uitbreiding.
"Hiermee leggen we in Grünheide de basis voor de technologisch meest geavanceerde Tesla-fabriek ter wereld", stelt het bedrijf in een verklaring. De "Gigafactory" in Grünheide, in de buurt van Berlijn, ging in 2022 open. De investering in de enige Europese fabriek van het bedrijf van Elon Musk staat in schril contrast met de koers van andere bedrijven in de worstelende Duitse autosector, die juist banen schrappen en productielocaties sluiten.
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