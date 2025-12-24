Oekraïne: Russen krijgen wellicht Chinese hulp bij aanvallen

KYIV (ANP/BLOOMBERG) - Rusland gebruikt mogelijk Chinese satellietbeelden bij aanvallen op doelen in Oekraïne, aldus de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens hem valt er een verband te leggen tussen Chinese satellietbeelden van Oekraïens grondgebied en Russische aanvallen op energievoorzieningen.

Zelensky meldde dit op sociale media na een ontmoeting met het hoofd van de Oekraïense buitenlandse inlichtingendienst. De president zegt een toename te zien in de banden tussen Rusland en betrokkenen in China die mogelijk inlichtingen verstrekken.

Oekraïne wil de kwestie aankaarten bij zijn bondgenoten. Het gebruik van de beelden zou de diplomatieke inspanningen ondermijnen die een einde moeten maken aan de bijna vier jaar durende oorlog. In de boodschap van Zelensky bleef onduidelijk of de Chinese regering op de hoogte is.

Rusland voert sinds maanden talloze drone- en raketaanvallen uit op het energienetwerk van Oekraïne, waardoor miljoenen mensen kampen met stroomuitval terwijl het koud is.