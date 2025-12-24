ECONOMIE
3FM Serious Request verbreekt record bij laatste tussenstand

Samenleving
door anp
woensdag, 24 december 2025 om 18:11
anp241225129 1
DEN BOSCH (ANP) - 3FM Serious Request heeft bij de laatste tussenstand van de actie een recordbedrag opgehaald. De teller stond woensdag op 15.163.447 euro, met nog ongeveer anderhalf uur te gaan in het Glazen Huis in Den Bosch. Daarmee is het oude record uit 2012 definitief verbroken, is dinsdag op NPO 3FM bekendgemaakt.
Het vorige record van ruim 13,8 miljoen euro werd dertien jaar geleden neergezet. Destijds lag het bedrag aan het einde van de actieweek lager en groeide de opbrengst pas daarna door. Dit jaar werd het record al voor het einde van de actie gepasseerd. Dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer draaien nog tot ongeveer half acht platen, waarna zij uit het Glazen Huis worden bevrijd.
De opbrengst van Serious Request gaat dit jaar naar Spieren voor Spieren, dat zich inzet voor kinderen met een spierziekte. Luisteraars kunnen bijdragen door tegen een donatie een plaat aan te vragen of mee te doen aan acties in en rond het Glazen Huis.
