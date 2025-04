Oekraïne stuurt deze week delegatie naar VS over mineralendeal

KYIV (ANP) - Oekraïne stuurt deze week een delegatie naar de Verenigde Staten voor overleg over de zogenoemde mineralendeal. "We streven ernaar overeenstemming te bereiken over de selectie van projecten, juridische kaders en investeringsmechanismen voor de lange termijn", zei vicepremier Joelia Svyrydenko op X.

De onderhandelingen liggen in Oekraïne erg gevoelig. Ze zijn niet openbaar, maar via de media lekte wel het nodige uit. Het zou de bedoeling zijn dat een deel van de inkomsten uit de winning van Oekraïense grondstoffen naar een fonds gaat. Dat moet uiteindelijk worden aangewend om te investeren in Oekraïense projecten, maar eerst zou de winst gebruikt worden om de VS met rente te compenseren voor de steun aan Oekraïne.

De VS zouden met strengere voorwaarden zijn gekomen na het bezoek van president Volodymyr Zelensky aan het Witte Huis in februari. Hij kwam eigenlijk om een eerdere versie van de deal te tekenen, maar dat ging niet door na een woordenwisseling met president Donald Trump.