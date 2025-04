Bloedbad: AEX-index keihard onderuit door handelsoorlog Trump

De AEX-index op het Damrak opende maandag ruim 4 procent lager, na de zware koersverliezen van vorige week. Ook de andere Europese beurzen laten forse verliezen zien, na een bloedbad op de Aziatische aandelenmarkten. In veel hoofdfondsen was de handel echter nog niet geopend vanwege de verwachte forse koersdalingen. De koersverliezen van de hoofdgraadmeters liepen daardoor nog verder op. Beleggers vrezen een recessie door de handelsoorlog die de Amerikaanse president Donald Trump is gestart met zijn importheffingen voor bijna alle landen ter wereld.

China sloeg vrijdag al terug met een importbelasting van 34 procent op Amerikaanse goederen. Ook de Europese Unie dreigt met extra vergeldingsheffingen. Ondanks massale protesten in de VS en in Europa tegen het handelsbeleid en de koersval op de beurzen lijkt Trump echter vast te houden aan zijn importheffingen.

Bloedbad wereldwijd

De AEX noteerde in de ochtendhandel 6,1 procent in het rood op 789,83 punten. De hoofdindex zakte daarmee voor het eerst sinds januari 2024 onder de 800 punten. Vrijdag verloor de AEX al ruim 4 procent. De MidKap zakte 5,6 procent tot 738,12 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 6,6 procent kwijt, na de verliezen van ruim 4 procent op vrijdag.

De Aziatische beurzen gingen ook hard onderuit. In Tokio sloot de Nikkei bijna 8 procent lager. De beurs in Hongkong leverde 13 procent in en kende daarmee de slechtste beursdag sinds 2018. De hoofdindex in Shanghai zakte ruim 7 procent. In New York lijken de beurzen ook opnieuw fors lager te gaan openen, met een koersverlies van ruim 5 procent voor techgraadmeter Nasdaq. De verkoopgolf op de wereldwijde beurzen doet denken aan de grote koersverliezen die volgden op de uitbraak van de coronapandemie in 2020.

Alles in het rood

Alle 25 AEX-fondsen stonden in het rood. Uitzender Randstad was de grootste daler met een min van 9 procent, door de vrees dat bedrijven minder uitzendkrachten gaan inhuren bij een recessie. Ook exportbedrijven als staalconcern ArcelorMittal en de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML kregen opnieuw rake klappen en verloren tot bijna 8 procent. De banken ING en ABN AMRO daalden tot 7,5 procent.

Shell leverde 7,6 procent in door de aanhoudende daling van de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie werd 4,8 procent goedkoper op 59,03 dollar. Brentolie zakte 4,6 procent in prijs tot 62,57 dollar per vat. Vrijdag werd olie al rond de 7 procent goedkoper. Het olie- en gasconcern kwam ook met een update over het eerste kwartaal, waarin de verwachtingen voor de gasproductie werden verlaagd door onverwachte onderhoudswerkzaamheden in Australië.