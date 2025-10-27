Oekraïne stuurt versterkingen naar Pokrovsk

KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne heeft versterkingen gestuurd naar de belangrijke stad Pokrovsk, aldus de Oekraïense krijgsmacht. Rusland probeert de stad al maanden in te nemen en volgens Oekraïne is een aantal Russische militairen erin geslaagd de stad binnen te dringen.

"De bezetters, die de stad zijn binnengedrongen, proberen geen positie te behouden, maar zijn van plan verder noordwaarts op te rukken", verklaart een eenheid van de Oekraïense krijgsmacht op sociale media. "Daarmee wil de vijand onze verdedigingstroepen verspreiden en de logistieke aanvoerroutes over land blokkeren."

President Volodymyr Zelensky zei zondag dat er een "moeilijke" situatie was ontstaan. Hij meldde zware gevechten in de stad en op de toegangswegen.

Logistiek knooppunt

Pokrovsk is in de oorlog van groot belang: de stad is een logistiek knooppunt en onderdeel van de verdedigingslinie. Pokrovsk wordt beschouwd als een strategisch punt voor de volledige inname van de oostelijke regio Donetsk.

Rusland claimt heel Donetsk en kondigde ruim drie jaar geleden de annexatie van de regio aan, ondanks dat het gebied niet volledig onder Russische controle staat. Moskou heeft ongeveer 75 procent van de regio ingenomen.

Circa 6600 vierkante kilometer van Donetsk staat nog onder Oekraïense controle. Dat gebied is in oppervlakte vergelijkbaar met de provincies Gelderland en Utrecht samen.