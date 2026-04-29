Oekraïne: tanker en olieinstallatie diep in Rusland aangevallen

Samenleving
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 12:50
KYIV (ANP) - Oekraïne meldt meerdere aanvallen op oliedoelen, ook diep in Rusland. Zo viel het land een olieinstallatie aan in het Russische Perm, op circa 1500 kilometer van Oekraïne. Door de aanval brak brand uit. Volgens de Oekraïense geheime dienst SBOe werd de gehele olieopslag ter plaatse vernietigd. Ook een olietanker in de Zwarte Zee was doelwit.
President Volodymyr Zelensky meldde eerder op de dag al dat het land inmiddels in staat is doelen op die afstand te raken. Hij sprak van een "nieuw stadium" voor Oekraïens wapentuig en stelde het bereik van Kyivs langeafstandswapens verder te willen uitbreiden, schrijft Ukrinform.
Het land meldde woensdag eveneens een olietanker te hebben geraakt. Het onder Kameroense vlag varende schip zou volgens Kyiv deel uitmaken van de Russische schaduwvloot en in die hoedanigheid "illegaal olieproducten" vervoeren. Het schip zou leeg zijn geweest toen het werd geraakt door twee kamikazedrones, niet ver van de Russische stad Toeapse.
