Tafeltennissters winnen tweede groepswedstrijd op WK van Macau

LONDEN (ANP) - De Nederlandse tafeltennissters hebben hun tweede groepswedstrijd op het WK voor landenteams redelijk makkelijk gewonnen. Oranje won met 3-0 van Macau. Britt Eerland, Li Jie en Shuohan Men boekten overtuigende zeges.

Bondscoach Anton Pleijsier is naar Londen afgereisd met dezelfde selectie die vorig jaar oktober nog brons veroverde op het EK voor landenteams in Zadar (Kroatië). De Nederlandse ploeg verloor dinsdag met 3-1 van Hongkong en speelt in de groepsfase van het WK nog tegen Mexico. De poulewinnaars en de zes beste nummers twee plaatsen zich voor de hoofdronde.

De Internationale Tafeltennisfederatie ITTF viert tijdens het WK in Londen haar 100-jarig bestaan.