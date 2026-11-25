De vakantie is al lang voorbij als er opeens een envelop uit Toscane op de mat valt. Nietsvermoedend open je de post, en er blijkt een boete voor het rijden in een autoluwe zone in te zitten, op de dag dat je vloekend in alle talen een parkeerplek zocht nabij het prachtige centrum van Lucca. Hoe komt die brief bij jou en moet je hem na zo'n lange tijd nog betalen?

Hoe vindt een buitenlandse gemeente je adres?

Via je kenteken. Politie en justitie in andere EU-landen kunnen bij bepaalde overtredingen je naam en adres opvragen bij de RDW, legt de ANWB uit. Een Franse agent die je kenteken noteert, kan zo een boete naar je huisadres sturen. Alleen officiële instanties mogen die gegevens opvragen; een incassobureau niet.

De brief is meestal in het Nederlands. Er moet in staan wat de overtreding was, waar, hoeveel je moet betalen en hoe je bezwaar maakt.

Een parkeerboete of parkeergeld: dat maakt verschil

Het CJIB, het Nederlandse incassobureau van justitie, int alleen verkeersboetes uit andere EU-landen en Zwitserland. De boete moet dan hoger zijn dan €70 en definitief. Ook moet de overtreding in Nederland strafbaar zijn.

Niet betaald parkeergeld of tol valt daarbuiten. Dat innen landen vaak via een incassobureau zoals Euro Parking Collection. Zo’n bureau kan je niet dwingen om te betalen, ook niet als het met de rechter dreigt, schrijft de ANWB. Betaal je niet, dan moet het land zelf naar de rechter in eigen land.

Een gewone parkeerboete van een paar tientjes blijft onder de grens van €70. Die kan het CJIB dus niet voor een ander land innen. Toch kan het land je naam in zijn opsporingsregister zetten; bij een volgende controle aan de grens of langs de weg moet je dan alsnog betalen.

Italië: tot bijna een jaar later

Italiaanse boetes komen vaak het laatst. De overheid heeft na de overtreding 360 dagen om de boete te versturen. Bij een huurauto begint die termijn pas als het verhuurbedrijf jouw gegevens heeft doorgegeven.

De boete moet binnen 360 dagen na vaststelling van de overtreding worden verstuurd. - ANWB

Het grootste risico zijn de zone a traffico limitato, de ZTL. Dat zijn autoluwe binnensteden met camera’s bij elke ingang. Passeer je op zoek naar een parkeerplek twee of drie keer een ingang, dan krijg je volgens de ANWB twee of drie boetes thuis. Betaal je binnen vijf dagen na ontvangst, dan betaal je het laagste bedrag; na zestig dagen het hoogste.

Wat doe je als de bon binnenkomt?

Lees de brief na. Staan de overtreding, plaats, datum, het bedrag en de bezwaarroute erin? Ontbreekt er iets, dan mag het land de boete niet via het CJIB innen. Maak alleen bezwaar als je het kunt bewijzen. Een bezwaar dat het niet haalt, kan de boete verhogen. In Italië soms tot ongeveer het dubbele. Betaal op tijd. Vroeg betalen is vaak goedkoper. Na betaling kun je meestal geen bezwaar meer maken. Vul een bestuurdersformulier in. In het buitenland is vaak de bestuurder aansprakelijk, niet de kentekenhouder. Stuur je het formulier niet terug, dan kan er een extra boete volgen. Betaal een incassobureau alleen de echte boete. Incassokosten bovenop een Italiaanse boete hoef je niet te betalen. Klachten over zo’n bureau kun je bij Kifid indienen.

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