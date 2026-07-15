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Oekraïne verwacht dit jaar al Patriot-raketten te kunnen maken

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 17:43
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KYIV (ANP/RTR) - Oekraïne verwacht tegen het einde van dit jaar de technische capaciteit te hebben om raketten te maken voor de Amerikaanse Patriot-luchtafweersystemen, aldus president Volodymyr Zelensky. Volgens experts duurt het ongeveer twee jaar om voor het eerst een Patriot-raket te produceren.
Oekraïne kreeg recent toestemming van de Verenigde Staten om de raketten zelf te gaan produceren. Het gaat om een van de meest geavanceerde luchtverdedigingsraketten ter wereld. De Amerikaanse raketten zijn voor Oekraïne erg belangrijk in de oorlog tegen Rusland.
De Oekraïense voorraden zijn de afgelopen maanden geslonken. Zelensky vraagt bondgenoten regelmatig om hulp bij het versterken van de Oekraïense luchtverdediging. Die kopen de raketten van de Verenigde Staten voor Oekraïne in via het zogenoemde PURL-programma.
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