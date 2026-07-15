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Wærenskjold verrast zichzelf met sprintzege in Tour de France

Sport
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 17:44
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NEVERS (ANP) - De Noorse wielrenner Søren Wærenskjold heeft zichzelf verbaasd met zijn ritzege in de elfde etappe van de Tour de France. Dat zei de renner van Uno-X Mobility na de etappe in het flashinterview. "Het is een grote verrassing voor mezelf", aldus Wærenskjold.
"Ik dacht dat ik te ver naar achteren zat, maar toen ontstond er een gaatje aan de rechterkant, wat normaal niet gebeurt", zei de Noor. "Het is onwerkelijk, ongelofelijk." Het was een atypische sprint waarin Cees Bol, de sprintaantrekker van Olav Kooij, loskwam van de rest van het peloton. Wærenskjold besloot naar de Nederlander toe te sprinten en kon vervolgens in zijn eentje de rest van de sprinters voorblijven.
"Ik wist toen ik hier kwam dat er twee of drie gasten sneller zijn dan ik", zei Wærenskjold. "Maar als ik geluk heb en een goede sprint heb zoals vandaag, dan is het mogelijk om te winnen."
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