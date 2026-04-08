Berendsen: militairen naar Straat van Hormuz nu niet aan de orde

DEN HAAG (ANP) - Het is volgens buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) nu niet aan de orde dat Nederland militairen stuurt om de Straat van Hormuz te beveiligen. Dat zei hij in het radioprogramma Goedemorgen Nederland nadat een staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran werd afgekondigd.

Het kabinet had eerder gezegd bereid te zijn "passende inspanning" te leveren om veilige doorvaart door de zeestraat te garanderen, zodra de gevechten gestopt zouden zijn. Hoe die inspanning eruit zou zien, zei het kabinet toen niet.

"Het verzoek ligt er nu niet", zei Berendsen over een mogelijke inzet in de Straat van Hormuz. "We gaan in gesprek met onze internationale partners om te kijken wat er op tafel ligt aan afspraken en hoe wij daarin als Nederland eventueel op een constructieve manier aan kunnen bijdragen met onze mogelijkheden."

De minister "verwelkomt" het staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran, maar roept ook Israël op om te stoppen met het aanvallen van Libanon.