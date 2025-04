Oekraïne wijst naar Rusland en 'blijft voor vrede gaan'

LONDEN (ANP) - Dat nieuw overleg over Amerikaanse plannen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen nog niet tot een doorbraak heeft geleid is de schuld van Rusland, zegt Oekraïne. "Wij hebben benadrukt dat we de vredesinspanningen van president Donald Trump toegewijd blijven", zei de rechterhand van de Oekraïense president Zelensky na afloop. De besprekingen gaan volgens hem door, ook al zinspeelden Amerikaanse kopstukken erop dat hun geduld opraakt.

De Amerikaanse voorstellen bevatten onder meer de erkenning van het bezette schiereiland de Krim als Russisch. Zo'n concessie is voor Oekraïne voorlopig onbespreekbaar, maakte het land duidelijk. Zeker zolang Rusland nog niet bereid is tot een volledige wapenstilstand.

"Rusland blijft een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren weigeren", stelde Zelensky's stafchef Andriy Jermak na overleg met Amerikaanse, Franse, Britse en Duitse diplomaten in Londen. Daarmee "vertraagt Rusland het proces en probeert het de onderhandelingen te manipuleren".