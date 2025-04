Brons voor judoka Van Krevel op EK in Montenegro

PODGORICA (ANP) - Naomi van Krevel heeft op de EK judo in de klasse tot 52 kilogram een bronzen medaille behaald. In de herkansingen rekende de 24-jarige judoka uit Spijkenisse af met de Hongaarse Reka Pupp (ippon) en de Israëlische Gefen Primo, die in de verlenging (golden score) met een ippon aan de kant werd gezet.

Na een bye in de eerste ronde, versloeg Van Krevel een ronde later de Duitse Chiara Serra, maar in de kwartfinales was Distria Krasniqi met een ippon te sterk voor de Nederlandse. De Kosovaarse won vorig jaar zilver op de Olympische Spelen.

In de klasse tot 48 kilogram verloor Amber Gersjes in de strijd om het brons van de Italiaanse Assunta Scutto. Ze eindigde daardoor als vijfde.