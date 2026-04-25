Oekraïne wil in Azerbeidzjan met Rusland praten over vrede

BAKOE (ANP/RTR) - Oekraïne is klaar voor vredesbesprekingen met Rusland in Azerbeidzjan "als Moskou er ook klaar voor is". Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gezegd in Azerbeidzjan, waar hij op bezoek is en onder meer een ontmoeting heeft met de president daar, Ilham Aliyev.

Zelensky en een Oekraïense delegatie bezoeken Azerbeidzjan, een bondgenoot in de regio, om de diplomatieke en handelsbetrekkingen te versterken. Ook zijn er gesprekken over verdere economische samenwerking en energieleveringen. Azerbeidzjan importeert bijvoorbeeld gas uit Oekraïne. Bovendien komen militaire zaken aan de orde en deelt Oekraïne zijn expertise op het terrein van luchtverdediging, aldus Zelensky.

De Oekraïense president sprak op X over "belangrijke onderhandelingen". Daarnaast benoemde hij het "wederzijds respect en samenwerking, die beide onze volkeren versterken".