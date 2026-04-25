Wielrenner Alaphilippe mist Luik-Bastenaken-Luik om gezondheid

door anp
zaterdag, 25 april 2026 om 13:06
LUIK (ANP/BELGA) - Julian Alaphilippe staat zondag niet aan de start van de 112e editie van Luik-Bastenaken-Luik. De 33-jarige Fransman mist de Ardennenklassieker om "medische redenen", meldt zijn ploeg Tudor Pro Cycling Team via sociale media. De tweevoudig wereldkampioen laat om die reden volgende week vrijdag ook Eschborn-Frankfurt aan zich voorbijgaan.
"Hij zal niet deelnemen aan de komende wedstrijden om prioriteit te geven aan zijn gezondheid", zo meldt de ploeg.
Alaphilippe ging negen keer van start in de Ardennenkoers. Zijn beste klassering reed hij in 2015 en 2021, toen hij een tweede plek veroverde. In 2020 leek de Fransman de zege te pakken, maar juichte te vroeg, waardoor de Sloveen Primoz Roglic er met de winst vandoor ging. Alaphilippe werd vijfde.
De Zwitserse ploeg verschijnt zondag ook zonder Marc Hirschi aan de start. De Zwitser brak woensdag zijn sleutelbeen bij een val in de Waalse Pijl.
