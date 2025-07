Oekraïne zegt nog niets van VS gehoord te hebben over wapens

KYIV (ANP/RTR) - Het Oekraïense ministerie van Defensie zegt nog niets gehoord te hebben over het opschorten van wapenleveranties vanuit de Verenigde Staten. De Amerikanen is om meer informatie gevraagd. Bronnen zeggen dat de levering van luchtverdedigingsraketten en andere precisiemunitie is opgeschort.

"Oekraïne heeft geen enkele officiële mededeling ontvangen over het opschorten of herzien van de plannen voor levering van de goedgekeurde defensiesteun", zegt het ministerie in een verklaring op Telegram. "Het Oekraïense ministerie van Defensie heeft gevraagd om een telefoongesprek met de Amerikaanse tegenhangers om de details verder toe te lichten."