Officieel warmste 21 februari ooit gemeten

HOUTEN (ANP) - Op de eerste lentedag van het jaar is een temperatuurrecord gebroken, meldt Weeronline. De temperatuur in De Bilt steeg naar 17,1 graden en daarmee is het oude record uit 2021 gebroken. In dat jaar werd het 16,9 graden.

Elders in het land werd het nog warmer. Het werd in Eindhoven al 18,8 graden. Niet eerder werd het op 21 februari ergens zo warm. Het oude record stond op 18,5 graden en werd in 2021 ook in Eindhoven gemeten.

In het weekend worden ook hoge temperaturen verwacht, maar het wordt niet zo zacht als vrijdag. Er worden geen warmterecords verwacht. Zaterdag krijgt Nederland ook te maken met regen en veel bewolking. Op zondag lijkt het wel flink zonnig te worden.