Handelsoorlog zal haven Rotterdam raken, zegt topman Havenbedrijf

ROTTERDAM (ANP) - Als de dreiging met importheffingen door de Amerikaanse president Donald Trump uitmondt in een handelsoorlog, is dat sowieso nadelig voor de haven van Rotterdam. Handelsbarrières zijn slecht voor de wereldeconomie en benadelen daarmee ook de grootste zeehaven van Europa, zei topman Boudewijn Siemons van het Havenbedrijf Rotterdam in een toelichting op de jaarcijfers.

Wat de precieze impact op bijvoorbeeld de overslag in Rotterdam zal zijn, is volgens de haventopman moeilijk te zeggen. Hij rekent wel voor dat Europa via de Rotterdamse haven 52,5 miljoen ton verhandelt met de Verenigde Staten. Daarbij importeert Europa ruim 44 miljoen ton uit de VS via Rotterdam, waarvan een groot deel olieproducten en ruwe aardolie. De Europese export naar de Amerikaanse markt via de haven bedraagt 7,5 miljoen ton, waarbij het ook voor een groot deel om energieproducten gaat.

Het ligt volgens Siemons niet voor de hand dat de VS daar tarieven op instellen, omdat Trump juist meer Amerikaans gas wil exporteren en heffingen dat duurder maken. "Maar ik lees ook kranten en zie wel vaker dingen die ik onlogisch vind, maar men in Washington wel logisch vindt", waarschuwde hij.