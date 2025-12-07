ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Officieel warmste 7 december ooit gemeten, meldt Weeronline

Samenleving
door anp
zondag, 07 december 2025 om 21:43
anp071225119 1
HOUTEN (ANP) - Het is zondag de warmste 7 december ooit gemeten, meldt Weeronline. Om 21.20 uur was het volgens het weerbureau in De Bilt 14,0 graden. "Het oude record was 13,8 graden en werd in 2007 gemeten. Mogelijk stijgt de temperatuur nog een paar tienden van een graad verder", aldus Weeronline.
Het record in De Bilt is al het tiende 'datum-warmterecord' van 2025. In maart werd zelfs drie keer een record gebroken en kwam het tot één evenaring. De vorige keer dat het recordwarm werd, was op 5 november.
Van een landelijk record over alle weerstations is geen sprake, aldus Weeronline. "Dit record staat nog steeds op 15,7 graden en werd in 1979 in het Limburgse Epen gemeten. De hoogst gemeten waarde over alle weerstations bedroeg zondag 15,0 graden en werd gemeten in het Zeeuwse Westdorpe. Daarmee is het een zeldzame zachte dag in december."
De komende dagen blijft het zacht. De temperatuur stijgt naar 12 tot 14 graden en in het zuidoosten kan het lokaal 15 graden worden.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2589668173

De taaltruc die je in één klap gezaghebbender maakt

generated-image

5 medicijnen die je beter niet met koffie combineert

rtr3g890-1_3595195

Poetin denkt dat hij wint - en misschien heeft hij gelijk

960x0

Waarom was de hand van Trump blauw en zit die nu in verband?

130699708_m

Deze alledaagse voedingsmiddelen kunnen je hart beschermen

Fm6C1EPXwAAPb1r

Gisèle Pelicot﻿ 2: hoge ambtenaar drogeerde en folterde honderden vrouwen (en werkt nog steeds)

Loading