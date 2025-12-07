ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

President Benin na couppoging: situatie volledig onder controle

Samenleving
door anp
zondag, 07 december 2025 om 21:07
anp071225115 1
COTONOU (ANP/RTR) - President Patrice Talon van Benin heeft verklaard dat de situatie in zijn land "volledig onder controle" is nadat veiligheidstroepen een ​​couppoging van een groep soldaten hadden beëindigd. "Het verraad zal niet ongestraft blijven", zei Talon in een tv-toespraak.
Eerder zondag meldde een regeringswoordvoerder dat veertien mensen waren opgepakt voor een couppoging. Alle arrestanten zouden militairen en ex-militairen zijn.
Militairen hadden op nationale televisie geclaimd dat ze de macht in het West-Afrikaanse land hadden overgenomen. Als een van de redenen voor de coup noemden ze de verslechterende veiligheidssituatie in het noorden van Benin, waar jihadisten steeds actiever zouden worden.
Critici van president Patrice Talon beschuldigen hem ervan zijn greep op de macht te verstevigen en de democratie van Benin te ondermijnen. Ze wijzen onder meer op de verlenging van de presidentiële ambtstermijn van vijf naar zeven jaar en de afwijzing van oppositiekandidaten door de kiescommissie.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2589668173

De taaltruc die je in één klap gezaghebbender maakt

generated-image

5 medicijnen die je beter niet met koffie combineert

rtr3g890-1_3595195

Poetin denkt dat hij wint - en misschien heeft hij gelijk

960x0

Waarom was de hand van Trump blauw en zit die nu in verband?

130699708_m

Deze alledaagse voedingsmiddelen kunnen je hart beschermen

Fm6C1EPXwAAPb1r

Gisèle Pelicot﻿ 2: hoge ambtenaar drogeerde en folterde honderden vrouwen (en werkt nog steeds)

Loading