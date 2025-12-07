President Benin na couppoging: situatie volledig onder controle

COTONOU (ANP/RTR) - President Patrice Talon van Benin heeft verklaard dat de situatie in zijn land "volledig onder controle" is nadat veiligheidstroepen een ​​couppoging van een groep soldaten hadden beëindigd. "Het verraad zal niet ongestraft blijven", zei Talon in een tv-toespraak.

Eerder zondag meldde een regeringswoordvoerder dat veertien mensen waren opgepakt voor een couppoging. Alle arrestanten zouden militairen en ex-militairen zijn.

Militairen hadden op nationale televisie geclaimd dat ze de macht in het West-Afrikaanse land hadden overgenomen. Als een van de redenen voor de coup noemden ze de verslechterende veiligheidssituatie in het noorden van Benin, waar jihadisten steeds actiever zouden worden.

Critici van president Patrice Talon beschuldigen hem ervan zijn greep op de macht te verstevigen en de democratie van Benin te ondermijnen. Ze wijzen onder meer op de verlenging van de presidentiële ambtstermijn van vijf naar zeven jaar en de afwijzing van oppositiekandidaten door de kiescommissie.