Estafettezwemsters sluiten EK kortebaan af met tweede goud

LUBLIN (ANP) - De Nederlandse zwemsters hebben de Europese titelstrijd kortebaan in het Poolse Lublin afgesloten met een gouden medaille op de 4x50 meter wisselslag. Marrit Steenbergen, Tessa Giele, Maaike de Waard en Valerie van Roon hielden de teams van Zweden en Italië achter zich.

Nederland, dat op de openingsdag al de 4x50 vrije slag won, kwam tot een tijd van 1.42,83. De laatste Zweedse zwemster tikte aan na 1.43,79. Voor Steenbergen was het de achtste medaille in Lublin. Zes daarvan zijn goud.

Steenbergen pakte individuele titels op de 100 meter vrije slag, 200 meter wisselslag, 200 meter vrije slag en de 100 meter wisselslag. Met de estafetteploeg won ze twee keer goud. Daarnaast veroverde ze op de 4x50 wisselslag gemengd met Nederland het zilver en op de 4x50 meter vrije slag gemengd het brons.