Olieprijzen dalen met meer dan 5 procent door hoop op Irandeal

door anp
maandag, 25 mei 2026 om 3:59
NEW YORK (ANP) - De olieprijzen zijn met meer dan 5 procent gedaald door de hoop op een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran om uiteindelijk de oorlog te beëindigen. Ook gingen de Aziatische markten licht omhoog.
De prijs van Brent-olie daalde zondagavond met 5,1 procent tot 98,22 dollar (84,35 euro) per vat. West Texas Intermediate daalde met 5,2 procent tot 91,57 dollar (78,64 euro) per vat, waarna de prijs weer iets steeg.
Aandelenbeurzen door heel Azië stegen in afwachting van een mogelijke tijdelijke deal. De Japanse Nikkei ging voorop met een stijging van meer dan 2,5 procent.
Ondanks het optimisme op de markten schreef de Amerikaanse president Donald Trump zondag op Truth Social dat hij zijn vertegenwoordigers heeft geïnformeerd om zich niet te haasten met het sluiten van een akkoord.
