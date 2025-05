Olivier 'heel trots' op Claude: 'hij gaat het goed doen'

BASEL (ANP) - De 11-jarige Olivier, het Enschedese jongetje in de songfestivalact van Claude, heeft alle vertrouwen in de Nederlandse zanger. Voor de grote finale vertelde hij dat hij "heel trots" is op Claude. Ook vond Olivier het "heel cool" om zichzelf op dat grote podium te zien.

Olivier was vrijdagavond bij de juryshow en kwam als 'verrassing' mee bij het uitzwaaimoment van Claude voor de Nederlandse media. Zaterdag is hij niet bij de finale. "Ik ga vandaag weer terug, want ik heb morgen nog een danswedstrijd", zei hij. De jongen was onder de indruk van alles rond het songfestival. "En ik denk dat Claude het vanavond heel goed gaat doen, zoals altijd!"

Tijdens Claudes optreden verschijnt Olivier op een videoscherm als jongere versie van de zanger. Omdat hij te jong is om mee te doen aan het songfestival zijn die beelden eerder opgenomen. In de toekomst ziet Olivier zichzelf nog wel eens echt op dat podium staan. "Niet als zanger, maar wel als achtergronddanser", besloot hij.