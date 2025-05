EYE eert overleden Gerard Soeteman deze zomer met films

AMSTERDAM (ANP) - EYE Filmmuseum in Amsterdam eert deze zomer de vrijdag overleden scenarioschrijver Gerard Soeteman met de vertoning van enkele van zijn films. Dat heeft EYE zaterdag gemeld op het Filmfestival van Cannes. Soeteman werd vooral bekend dankzij de films die hij met regisseur Paul Verhoeven maakte.

In EYE wordt op 8 juni de film Spetters vertoond (1980). Destijds was er veel kritiek, onder meer op een anale verkrachtingsscene in de film, maar later werd de film gewaardeerd om het rauwe tijdsbeeld van de jaren tachtig.

In september volgen Flesh + Blood uit 1985 en De Bunker, die Soeteman in 1992 regisseerde. Flesh + Blood was de eerste Engelstalige film van Verhoeven. Met De Bunker vertelde Soeteman het verhaal van verzetsheld Gerrit Kleinveld. De kaartverkoop voor de vertoningen gaat komende week van start.

Paul Verhoeven

Regisseur Paul Verhoeven prijst scenarist Gerard Soeteman als "de man zonder wie ik nooit zo ver was gekomen in dit vak". Dat zegt de 86-jarige filmmaker zaterdag in een reactie. De twee mannen werkten zes decennia samen en maakten onder meer Turks Fruit, Soldaat van Oranje en Zwartboek. "Hij zag dingen die niemand anders zag en hij leerde mij hoe je op het witte doek een goed verhaal in elkaar zet."

"Gerard dacht heel goed na over het verhaal dat hij wilde vertellen en hoe hij dat wilde doen", aldus Verhoeven. "Hij was heel intelligent en dacht: hoe kan ik iets wezenlijks nieuws bijdragen aan wat er al is?" Verhoeven: "Mijn carrière in de Verenigde Staten was nooit mogelijk geweest zonder Gerard. Door de films die hij schreef, was Hollywood mede geïnteresseerd in wat ik te vertellen had."