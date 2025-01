Weer massaal nieuwjaarswensen verstuurd via mobieltje

ROTTERDAM (ANP) - Tijdens de jaarwisseling hebben Nederlanders elkaar weer massaal nieuwjaarswensen gestuurd via hun mobieltje. Volgens telecombedrijven VodafoneZiggo en KPN lag het dataverkeer daarbij beduidend hoger dan een jaar geleden. Er werd ook meer gebeld. Wel werden er opnieuw minder sms-berichten verstuurd.

Klanten van Vodafone verbruikten 50 procent meer mobiele data dan een jaar eerder, met een duidelijke piek direct na middernacht. Het belverkeer steeg met 9 procent ten opzichte van de vorige jaarwisseling en er werden 8 procent minder sms-berichten verstuurd dan een jaar terug.

Ook op het vaste netwerk van Ziggo was een toppunt te zien in het datagebruik tussen 00.10 uur en 00.20 uur. Deze piek was 27 procent hoger dan vorig jaar.

KPN

KPN meldde opnieuw een recordverbruik aan mobiele data tijdens de jaarwisseling: er werd 551 terabyte aan mobiele data verbruikt, tegen 535 terabyte vorig jaar. Het dataverkeer tijdens de jaarwisseling bij KPN laat al jaren een stijgende lijn zien.

Tussen 22.00 en 04.00 uur werden er bij KPN zo'n 0,9 miljoen sms'jes verstuurd. Dat is opnieuw minder dan het jaar ervoor, toen KPN nog 1 miljoen sms-berichten telde. Ter vergelijking: het aantal sms'jes bij KPN bedroeg tijdens de overgang van 2015 naar 2016 nog 4,7 miljoen.

Het aantal telefoongesprekken steeg dit keer licht in vergelijking met vorige jaren, constateert KPN daarnaast. Er werden ruim 3,4 miljoen telefoongesprekken gevoerd. Dat waren er een jaar geleden nog 3,2 miljoen. Maar in het verleden werd er wel vaker gebeld, volgt uit de cijfers van KPN. Zo werden er tijdens de overgang van 2015 naar 2016 nog 4,9 miljoen telefoongesprekken geteld.