Partijen willen meer geld voor politie na rellen Malieveld

DEN HAAG (ANP) - Partijen in de Tweede Kamer willen meer geld en bevoegdheden voor de politie na de rellen in Den Haag dit weekeinde. De VVD wil er 75 miljoen euro voor uittrekken, zei VVD-leider Dilan Yeşilgöz in een debat donderdag over het uit de hand gelopen protest. GroenLinks-PvdA wil er 50 miljoen voor vrijmaken.

Yeşilgöz wil een "groot openbaar orde pakket" afspreken, zei ze. Ze wil onder meer zwaardere straffen voor aanvallen op agenten en het wapenarsenaal van de politie uitbreiden. Ook BBB komt met dergelijke voorstellen. Die partij wil bijvoorbeeld het blokkeren van vitale infrastructuur zoals luchthavens strafbaar stellen.

"Voor onze veiligheid moeten we luisteren naar onze inlichtingendiensten. Tegelijkertijd kampt de politie met grote tekorten. Ik stel vandaag in de Kamer voor de 50 miljoen die komend jaar nodig is snel na de verkiezingen in een begrotingsakkoord te regelen", laat Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) op X weten.