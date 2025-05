OM-baas Otte: Weski wilde zelf in bunker in Zeist blijven

DEN HAAG (ANP) - Voormalig advocaat Inez Weski wilde na haar eerste dagen in voorarrest niet worden overgeplaatst naar een andere gevangenis, zegt OM-baas Rinus Otte in een interview tegen De Telegraaf. Eerder schreef Weski in haar boek dat het tijdens haar verblijf in de ondergrondse bunker in Kamp Zeist voelde alsof ze "levend begraven" was.

Otte geeft in de krant toe dat er "opstartproblemen" waren rond de detentie van Weski. Maar hij spreekt tegen dat haar advocaten niet wisten waar ze was. "Ze hadden vanaf dag één toegang en bezochten haar ook op die locatie", aldus Otte tegen De Telegraaf. Volgens hem stond haar deur ook altijd open, omdat deze niet altijd van het slot ging, en mocht ze zelf koken.

"Na die eerste dagen liep het allemaal beter. Zo goed zelfs, dat Weski zich na die eerste negen dagen verzette tegen overplaatsing naar een vleugel van de gevangenis Nieuwersluis", stelt Otte.