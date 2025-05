Slachtoffers seksueel misbruik 'bezorgd' na benoeming paus Leo

ROME (ANP) - SNAP, een organisatie voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk, heeft "bezorgd" gereageerd op de benoeming van Robert Prevost als paus. Volgens de organisatie heeft Prevost, die nu de naam Leo XIV heeft aangenomen, te slap opgetreden tegen misbruik.

Het gaat om twee zaken. Als lid van een augustijnse kerk in Chicago in 2000 zou hij hebben toegestaan dat een priester die was beschuldigd van misbruik met minderjarigen, kon aanblijven bij een klooster in de buurt van een basisschool.

Later als bisschop van het Peruaanse Chiclayo zou hij niets hebben gedaan met meldingen van drie vrouwen over misbruik. Prevost zou geen onderzoek hebben geopend of informatie hebben gedeeld met het Vaticaan.

Het Vaticaan stelt dat Prevost in beide zaken niets verkeerd heeft gedaan.

SNAP diende in 2023 een klacht in over Prevost bij de vorige paus Franciscus. Nu roept de organisatie Leo op om alsnog hard op te treden tegen misbruik. "U kunt de misbruikcrisis stoppen. De enige vraag is: wilt u dat?"