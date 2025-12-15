OM begonnen aan acht uur durend betoog in Stint-zaak

DEN BOSCH (ANP) - Het Openbaar Ministerie verwacht acht uur nodig te hebben voor het requisitoir in de Stint-zaak. Twee officieren van justitie zijn maandagochtend in de rechtbank in Den Bosch begonnen aan de voordracht, die is opgeknipt in vier blokken van telkens twee uur. Aan het einde van de vierde zittingsdag horen de Stint-ondernemers de strafeisen.

De zaak kent een "intens verdrietige aanleiding", begon de officier van justitie haar voordracht. "Op 20 september 2018 kwamen in Oss vier kinderen om het leven door een afschuwelijk ongeval. Een Stint met kinderen kwam op het spoor terecht, met fatale gevolgen voor Dana, Liva, Fleur en Kris." Een vijfde kind en de begeleidster raakten zwaargewond. "Het ongeval had een enorme impact. Niet alleen in Oss, het hele land leefde mee."

Volgens het OM was het voor het dodelijke ongeluk al bekend dat de Stint een schadelijk product was en hebben de ondernemers Edwin Renzen en Peter Noorlander hierover gezwegen. De verdachten worden daarnaast vervolgd voor valsheid in geschrifte.

Gebreken van het voertuig

De kern van de strafzaak draait volgens het OM om de gebreken van het voertuig dat in 2011 op de markt werd gebracht en daarna steeds is aangepast. "Essentiële veiligheidsvoorzieningen ontbraken en het ontwerp voldeed niet aan de wettelijke eisen."

Volgens het OM hebben de ondernemers diverse problemen niet adequaat verholpen aan het product waarmee dagelijks duizenden kinderen werden opgehaald van school. "Het was een kwestie van tijd dat er een ongeval zou gebeuren", zei de officier in haar inleiding.