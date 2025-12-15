ECONOMIE
Cambodja meldt Thaise bombardementen in regio Angkor Wat

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 9:58
PHNOM PENH (ANP/AFP) - Volgens Cambodja heeft het Thaise leger bombardementen uitgevoerd tot "diep" in het Cambodjaanse grondgebied. Daarbij zou ook de provincie Siem Reap getroffen zijn, de regio waar het eeuwenoude tempelcomplex Angkor Wat ligt. Dat is met afstand de belangrijkste toeristische trekpleister van Cambodja.
De gevechten tussen Thailand en Cambodja zijn vorige week weer opgelaaid, na een staakt-het-vuren eerder dit jaar. Het conflict draait om een aantal belangrijke tempels aan de grens, die nog uit het koloniale tijdperk stamt en wordt betwist door Thailand.
Deze maand zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen door het geweld en ongeveer 800.000 mensen zijn gevlucht. Nu is volgens Cambodja het district Srei Snam aangevallen. Dat ligt op zo'n 50 kilometer van Angkor Wat. Dat complex staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst en trekt volgens de krant Khmer Times zo'n 2,6 miljoen toeristen per jaar.
