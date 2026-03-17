Zeestraat Hormuz kan niet los worden gezien van oorlog, zegt Iran

door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 12:21
anp170326130 1
TEHERAN (ANP/RTR) - De toestand in de Straat van Hormuz kan niet los worden gezien van de oorlog van Israël en de VS tegen Iran, zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi tegen VN-chef António Guterres. De minister benadrukte dat landen en instellingen die zich zorgen maken over vrede en veiligheid de aanvalsoorlog van Israël en de VS tegen Iran moeten veroordelen.
Iran heeft eerder gedreigd dat het doorvecht en de olieprijzen over de 200 dollar (174 euro) per vat kunnen gaan. Door de schaarste aan olie en gas als gevolg van de sluiting van de Straat van Hormuz wordt naar alternatieven gezocht. President Donald Trump suggereert een internationale coalitie om de scheepvaart door de straat te beveiligen. Sommigen hopen op diplomatiek overleg met Teheran.
Iran is voor zover bekend benaderd door Turkije, India en Irak om olietankers door de zeestraat te laten. Turkije en India hebben laten weten dat dat met een aantal schepen is gelukt.
