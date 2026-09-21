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OM beslist later over afhandeling meeste Malieveld-verdachten

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 17:00
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DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie moet nog beslissen wat er gebeurt met de meeste van de 24 verdachten die zaterdag zijn aangehouden bij rellen op het Malieveld. Volgens een woordvoerder is van twee minderjarigen, die werden gepakt om vuurwerk, wel bekend wat er met ze gaat gebeuren.
Een van hen moet zich verantwoorden op een hoorzitting van het OM, waarbij de officier van justitie een straf kan opleggen. De andere minderjarige is verwezen naar Bureau Halt. Over de leeftijden van alle verdachten doen politie en OM geen mededelingen.
Eerder was al bekend dat alle verdachten weer waren vrijgelaten. Volgens het OM zijn de meesten verhoord en heengezonden in afwachting van verder onderzoek naar de gebeurtenissen rond de extreemrechtse demonstratie in Den Haag. "Het Openbaar Ministerie zal later, als de dossiers compleet zijn, beslissen wat er met hun zaken gebeurt. Dat gebeurt waarschijnlijk over een aantal weken."
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