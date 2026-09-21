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Korte brand met veel rookontwikkeling bij Tata Steel

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 17:05
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IJMUIDEN (ANP) - Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft maandagmiddag een grote brand gewoed. Volgens Tata zelf is het vuur inmiddels onder controle en is er geen sprake van gewonden of vermisten.
Het vuur brak aan het einde van de middag uit bij een transportband. Dikke, zwarte rookwolken waren vanuit de wijde omtrek te zien. Een ANP-fotograaf laat weten dat de rook inmiddels weer weg is.
De transportband waar de brand ontstond, ligt bij een van de hoogovens van het staalbedrijf. De installatie werd ontruimd en de bedrijfsbrandweer rukte uit om het vuur te blussen, laat Tata weten.
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