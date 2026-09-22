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OM eist 12 jaar cel tegen Amsterdamse ambtenaar voor corruptie

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 15:28
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AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag twaalf jaar cel geëist tegen Jim B. De oud-ambtenaar van de gemeente Amsterdam zou gegevens uit de gemeentelijke systemen hebben verkocht die gebruikt zouden zijn bij ten minste 95 geweldsincidenten. Daarnaast eist het OM een beroepsverbod voor vijftien jaar.
Het ging onder meer om 36 explosies, veertien dreig- of kogelbrieven, acht beschietingen van woningen, een ontvoering en een poging tot moord of doodslag.
Tegen medeverdachten Rishie K. (32) en Gillian H. (35) eiste het OM tien jaar cel. Justitie ziet de twee als informatiemakelaars die B. zouden hebben omgekocht en de informatie hebben doorverkocht. K. zou aan B. 430 verzoeken om informatie hebben gedaan, H. 41.
Justitie denkt dat B. mogelijk duizenden keren gegevens heeft opgevraagd. Waar hij nu voor wordt vervolgd, is nog maar het "topje van de ijsberg", volgens de officier.
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