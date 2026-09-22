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VN-chef: beleid Israël op Westoever wekt vrees etnische zuivering

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 15:36
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NEW YORK (ANP) - De secretaris-generaal van de Verenigde Naties stelt dat het Israëlische beleid op de bezette Westelijke Jordaanoever "het schrikbeeld van een etnische zuivering" oproept. Volgens hem is Israël door onder meer het uitbreiden van de nederzettingen bezig de weg naar de vrede "plat te walsen".
"We kunnen niet toestaan dat de tweestatenoplossing voor onze ogen verdwijnt", stelde António Guterres tijdens zijn toespraak voor wereldleiders bij de Verenigde Naties. Hij benadrukte dat alle landen zich aan de internationale afspraken moeten houden en noemde daarbij specifiek het genocideverdrag. Meerdere landen hebben Israël aangeklaagd bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) omdat het land dat verdrag zou hebben geschonden in de Palestijnse gebieden.
Guterres noemde de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 "verschrikkelijk", maar stelde dat de reactie van Israël in de Gazastrook ongekend was. "Dit is verwoesting op een schaal die ik in mijn tijd als secretaris-generaal niet heb gezien."
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