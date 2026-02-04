ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM eist 12 jaar cel tegen ex-NCTV'er voor lekken staatsgeheimen

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 15:49
anp040226190 1
ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag twaalf jaar gevangenisstraf geëist tegen de 66-jarige Abderrahim El M. De man wordt verdacht van het lekken en in zijn bezit hebben van staatsgeheime informatie. El M. werkte jarenlang als analist voor terrorismebestrijder NCTV. Volgens het OM was hij een spion die staatsgeheimen naar "de hoogste bazen" van de Marokkaanse geheime dienst heeft gelekt.
De Rotterdammer werd in oktober 2023 op Schiphol aangehouden, met in zijn bagage gegevensdragers met informatie. Hij was op weg naar Marokko. El M. zegt dat hij onschuldig is en dat de strafzaak tegen hem berust op een "misverstand". Hij beweert dat hij gevoelige stukken mee naar huis nam om te werken, niet om door te spelen aan anderen. Volgens het OM had El M. "een gigantische hoeveelheid" stukken in zijn huis liggen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

midterms-usa-donald-trump-wahlrecht-bundesstaaten-bild-2

Volgende project van Trump: verkiezingen afschaffen

15f2b9830a5a0051c38686890c800452f038d5f6

Waarom stijgt kanker bij vrouwen en niet bij mannen?

senior-eating-1

Dit zijn de beste koolhydraten voor je brein – en deze moet je vermijden

ANP-545447886

Jongen van 13 zwemt 14 kilometer in woeste zee en redt zo de rest van het gezin

ANP-549542003

Rob Jetten blijft fier overeind

Loading