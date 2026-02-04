OM eist 12 jaar cel tegen ex-NCTV'er voor lekken staatsgeheimen

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag twaalf jaar gevangenisstraf geëist tegen de 66-jarige Abderrahim El M. De man wordt verdacht van het lekken en in zijn bezit hebben van staatsgeheime informatie. El M. werkte jarenlang als analist voor terrorismebestrijder NCTV. Volgens het OM was hij een spion die staatsgeheimen naar "de hoogste bazen" van de Marokkaanse geheime dienst heeft gelekt.

De Rotterdammer werd in oktober 2023 op Schiphol aangehouden, met in zijn bagage gegevensdragers met informatie. Hij was op weg naar Marokko. El M. zegt dat hij onschuldig is en dat de strafzaak tegen hem berust op een "misverstand". Hij beweert dat hij gevoelige stukken mee naar huis nam om te werken, niet om door te spelen aan anderen. Volgens het OM had El M. "een gigantische hoeveelheid" stukken in zijn huis liggen.