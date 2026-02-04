ECONOMIE
Chipbedrijf AMD lager in New York na tegenvallende verwachtingen

Economie
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 15:48
anp040226189 1
NEW YORK (ANP) - Advanced Micro Devices (AMD) ging woensdag flink omlaag op de aandelenbeurzen in New York. Het chipbedrijf kwam met beter dan verwachte kwartaalresultaten, maar de vooruitzichten voor de omzet in het huidige kwartaal vielen lager uit dan waarop sommige analisten rekenden.
De verwachtingen van AMD stelden beleggers teleur die hoopten op een grotere opbrengst van investeringen in kunstmatige intelligentie. Het chipbedrijf verwacht dat de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar uitkomt op ongeveer 9,8 miljard dollar, plus of min 300 miljoen dollar. Sommige analisten hadden volgens persbureau Bloomberg echter een omzet van meer dan 10 miljard dollar voorzien. AMD verloor ruim 13 procent.
De Dow-Jonesindex steeg in de vroege handel 0,8 procent tot 49.620 punten. De S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 6930 punten. De techbeurs Nasdaq verloor 0,1 procent tot 23.223 punten. Dinsdag sloot deze graadmeter 1,4 procent lager.
Fastfoodketen
Beleggers deden het woensdag rustiger aan na de opschudding die een nieuw AI-hulpmiddel van techbedrijf Anthropic dinsdag veroorzaakte op de wereldwijde beurzen. De tool voor het automatiseren van juridisch werk voedde de angst dat AI-hulpmiddelen flink concurreren met softwarebedrijven. Bedrijven als CrowdStrike en Salesforce daalden woensdag tot 3 procent.
Chipotle Mexican Grill zakte 1 procent. De fastfoodketen zag het aantal bezoekers voor het vierde kwartaal op rij dalen.
Texas Instruments
Eli Lilly steeg meer dan 8 procent. De farmaceut kwam met een optimistisch vooruitzicht voor de omzet voor het jaar. Eli Lilly profiteert van de sterke vraag naar zijn afslankmiddel en verstevigde zijn toppositie in de obesitasmarkt tegenover concurrent Novo Nordisk.
Chipproducent Texas Instruments (plus 0,1 procent) maakte bekend chipbedrijf Silicon Labs over te nemen voor 7,5 miljard dollar. Hiermee vergroot Texas Instruments zijn aanwezigheid in verschillende chipmarkten, waaronder de sectoren voor huishoudelijke apparaten, energie, industrie en medische apparatuur.
Palantir Technologies daalde 5 procent. Het bedrijf, dat software ontwikkelt voor het analyseren en koppelen van grote hoeveelheden data, won dinsdag nog 6,8 procent en was daarmee een uitzondering onder de techaandelen. Palantir presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht.
