OM eist 4 jaar cel tegen Rus voor verkoop bedrijfsgeheimen ASML

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Rotterdam een celstraf van vier jaar geëist tegen de 43-jarige Rus German A. voor het verkopen van bedrijfsgevoelige informatie van technologiebedrijven ASML en NXP aan Rusland. A. staat terecht voor het overtreden van de sanctiewet en het verduisteren van bedrijfsgeheimen.

Het OM vermoedt dat de verduistering heeft plaatsgevonden van 1 november 2015 tot eind augustus 2024. Op harde schijven en USB-sticks bij hem thuis vond de politie ontwerphandleidingen voor microchips. A. zou in het bezit zijn geweest van honderden bestanden van zijn voormalige werkgevers.

A. ontkent dat hij contact had met Russische veiligheids- of inlichtingendiensten. Hij reisde regelmatig naar Moskou, maar weerspreekt dat hij daar bedrijfsgeheimen overhandigde aan zijn Russische contacten. Volgens het OM heeft A. informatie van zowel NXP als ASML met personen in Rusland gedeeld in ruil voor tienduizenden euro's.