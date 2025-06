GL-PvdA en SP stemmen hoe dan ook tegen asielwetten

DEN HAAG (ANP) - Oppositiepartijen GroenLinks-PvdA en SP stemmen sowieso tegen de twee asielwetten waar donderdag over wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer. Michiel van Nispen (SP) zei wel een aantal wijzigingsvoorstellen te steunen die de wetsvoorstellen wat afzwakken, maar volgens hem zijn de wetten niet te redden.

Kati Piri van GroenLinks-PvdA zei de andere Kamerleden niet in spanning te willen houden en zei meteen dat haar partij tegen de Asielnoodmaatregelenwet en de wet die een tweestatusstelsel moet regelen gaat stemmen. Volgens Piri is niet bewezen dat de wetten de instroom van nieuwe asielzoekers verminderen en dat de asielketen wordt ontlast. Daarnaast is ze niet te spreken over de haast waarmee de wetten zijn opgesteld en het effect dat de wetten hebben op asielzoekers.

Van Nispen vond dat te veel wordt gekeken naar symbolische maatregelen en dat de echte problemen niet worden aangepakt. Hij noemde het belangrijker om arbeidsmigratie terug te dringen dan asielmigratie.