OM eist cel- en taakstraf voor poging afpersing ex-Jumbo-baas

DEN BOSCH (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Den Bosch een celstraf van dertig maanden, waarvan zes voorwaardelijk, geëist tegen Limburger Olaf H. (38) voor zijn vermeende poging voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd voor zo'n 2,2 miljoen euro af te persen. Tegen H.'s vriend Mustapha Y. (42) eiste het OM voor medeplichtigheid een half jaar voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur. Van Eerd betaalde niets en deed aangifte.

Jumbo was jarenlang sponsor van motorcrossteam Riley Yamaha Racing. Hoofdverdachte Olaf H. (38) was eigenaar van dit team. Van Eerd stopte die sponsoring rond de tijd dat hij in september 2022 werd aangehouden op verdenking van witwassen en fraude. Volgens het OM maakte H. daarvan misbruik door te pogen Van Eerd af te persen.

Y. zou op verzoek van zijn vriend een dreigbrief met telefoon bij de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther hebben bezorgd. Via die telefoon zouden eind maart 2023 dreigberichten zijn binnengekomen.

Dubai

Olaf H. beweerde ter zitting onder druk gezet te zijn om Van Eerd om geld te vragen. Door wie hij onder druk zou zijn gezet, wilde hij niet zeggen. Het OM geloofde niets van deze bewering. "Dit is aantoonbaar gelogen", aldus de officier van justitie. Hij vroeg tevens om het direct oppakken van Olaf H. om te voorkomen dat hij naar Dubai zou uitwijken, waar hij aan een nieuwe toekomst wil werken.

In zijn laatste woord erkende H. fout te hebben gehandeld, maar hij zou dit hebben gedaan om zijn gezin te beschermen. "Ik was bang dat mijn kinderen in een bus zouden worden getrokken. Door die angst kon ik niet meer helder denken. Daardoor heb ik verkeerde beslissingen genomen", zei hij. Ook betoonde hij spijt.

Uitspraak

De uitspraak is op 19 juni.